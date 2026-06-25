فورمولا 1 تُحذر من طقس النمسا

كشف الاتحاد الدولي للسيارات، المنظم لبطولة العالم لسباقات فورمولا ​1، الخميس، عن احتمالية وجود خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال جائزة النمسا الكُبرى، المنتظر انطلاقها في سبيلبرج على حلبة ريد بُل.

وأوضح روي ماركيز، مدير ​السباقات في فورمولا 1، ‌أنَّ ⁠هيئة ​الأرصاد الجوية ⁠الرسمية توقعت تجاوز درجات حرارة 31 درجة مئوية.

ويقتضي إعلان وجود خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أن تزوّد الفرق السائقين بنظام تبريد، مثل ⁠سترة مبردة بأحد السوائل، على الرغم ‌من أنَّ السائقين ‌ليسوا ملزمين باستخدامها، ويمكنهم بدلًا ‌منها تحمل عقوبة الوزن الإضافي.

وزاد الاتحاد ‌الدولي للسيارات الحد الأدنى لوزن السيارة لاستيعاب هذه المعدات الإضافية.

وتُعد جائزة سنغافورة الكبرى، المنظمة أكتوبر الماضي، السباق الأول الذي طُبق فيه ⁠التحذير ⁠من خطر ارتفاع درجات الحرارة، بعد إضافته إلى اللوائح والقوانين في عام 2025، تلاه سباق جائزة أمريكا الكُبرى في أوستن بولاية تكساس في الشهر ذاته.

ويُعد سباق النمسا الجولة الثامنة من الموسم الجاري، المُقرر انطلاقه الأحد المقبل، ويتصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق ​فريق مرسيدس صاحب الـ19 عامًا، الترتيب العام للسائقين.