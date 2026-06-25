اتحاد التنس يُغيّر اسمه ويكشف عن رؤية جديدة

أصبح الاتحاد الدولي للتنس يُعرف رسميًّا باسم الاتحاد العالمي ابتداءً من الخميس، وعرضت الجهة المنظمة للعبة عالميًّا رؤيتها الجديدة والطموحة لزيادة المشاركة في هذه الرياضة بنسبة 30 ​في المئة.

وفي رسالة مفتوحة، ‌حدَّد ديفيد ‌هاجرتي، رئيس الاتحاد الدولي للتنس، وروس ​هاتشينز، الرئيس التنفيذي، خمس ⁠أولويات ​استراتيجية هي: ⁠زيادة المشاركة، دعم نجوم المستقبل، الارتقاء بالمسابقات الوطنية الرسمية، ضمان رياضة ملائمة للمستقبل، والاستثمار في تنمية اللعبة.

وقال ‌هاجرتي: «التنس هو بالفعل أحد أكبر الرياضات في العالم. لكننا نريد أن ننادي من فوق الأسطح على كل من لم يكتشفنا بعد ونقول، التنس للجميع!، والأهم من ذلك، التنس من أجلك، إذا زاد عدد المشاركين أو المتابعين أو المشاهدين لهذه الرياضة، فسيستفيد الجميع ⁠في هذا المجال. هذا هو المستقبل الذي سنسعى إلى تحقيقه».

وأضاف ‌هاجرتي: «نعتقد ‌أنَّ من الممكن زيادة المشاركة ‌العالمية من 106 ملايين شخص يمارسون رياضة التنس ​إلى 140 مليونًا بحلول عام ‌2035. وهذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 30 في المئة. نريد أن نكون ‌طموحين، لكننا نعتقد أنَّ هذا الهدف واقعي أيضًا».

وفي معرض توضيحه لسبب تغيير الاسم، أوضح هاتشينز، اللاعب المحترف السابق، أنَّ الهدف هو أن يكون الاسم مميزًا ومستقلًا عن هيئات مثل اتحاد لاعبي التنس المحترفين، واتحاد لاعبات التنس المحترفات، متابعًا: «الاتحاد الدولي ‌للتنس ليس معروفًا بما يكفي أو غير مفهوم بشكل كافٍ من قبل الجماهير التي يمكن أن تحدث ⁠فرقًا وتأثيرًا إيجابيًّا في ⁠رياضتنا، يظهر اسم الاتحاد العالمي للتنس طابعنا العالمي وجوهرنا كهيئة».

وتأسس الاتحاد الدولي للتنس في عام 1913 وهو الجهة المسؤولة عن وضع وإنفاذ قواعد هذه الرياضة، وتنظيم المسابقات الدولية وإدارة كأسي ديفيز وبيلي جين كينج ورياضة التنس في الألعاب الأولمبية والبطولات التي تلي الجولات الرئيسة، إضافة إلى إشرافه على تطوير ونمو هذه الرياضة في كافة أنحاء العالم، وتعهد الاتحاد الدولي عند الإعلان عن تغيير الاسم بإعادة استثمار 85 في المئة من إجمالي الإيرادات التي يحققها كل عام خلال العقد المقبل.