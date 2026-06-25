أبها ينقل المعسكر إلى سلوفينيا

فضَّلت إدارة نادي أبها تنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد في سلوفينيا بدلًا من النمسا الوجهة الأولية، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وحدَّدت إدارة نادي أبها، بالاتفاق مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، 16 يومًا مدة المعسكر الخارجي في سلوفينيا بدءًا من 17 يوليو المقبل على أن يلعب ثلاث مواجهات تجريبية هناك.

وأكد المصدر أنَّ جميع الاتفاقات التي أجرتها إدارة النادي خلال الفترات الماضية مع العناصر الأجنبية شفهية وغير ملزمة، حتى يتم إعلان الميزانية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.

وخاض الفريق الجنوبي منافسات دوري المحترفين في أول مواسمه 08ـ2009، وهبط بعده، وصعد إلى المسابقة في 2019 وبقي بين فرقها حتى 2024.