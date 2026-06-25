استعداد أرجنتيني

انتظم لاعبو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، استعدادًا لختام مواجهات دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2026، أمام المنتخب الأردني، صباح الأحد المقبل. (رويترز والفرنسية)