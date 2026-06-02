من هو ماسيكو صاحب هدف جنوب إفريقيا التاريخي؟

في حي إيتونسايد المتواضع جنوب غرب مدينة جوهانسبرج، وُلد ثابيلو ماسيكو، مهاجم منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في 11 نوفمبر 2003، ونشأ في كنف عائلة بسيطة، كان والده يعمل سائق شاحنة وبذل جهدًا كبيرًا لدعم مسيرته الكروية في سن مبكرة.

تخرّج ماسيكو في أكاديمية سوبر سبورت يونايتد عبر بطولة دوري الشباب، وارتقى إلى الفريق الأول بعد مواظبة وأداء لافت في صفوف الشباب تحت إشراف ثابو سبتمبر، مدرب الفريق الثاني، وفي موسم 2022ـ23 أول مواسمه مع الفريق الأول، أبدى المدرب غافين هانت ثقته به صراحةً إذ وصفه بالفتى الموهوب.

يسجّل ماسيكو أربعة أهداف في 32 مباراة مع سوبر سبورت بين 2021 و2023، وساعد الفريق على احتلال المركز الثالث في الدوري الجنوب إفريقي، وهو ما استقطب اهتمام الأندية الأوروبية للتعاقد معه، غير أنَّ الوجهة كانت في يونيو 2023 نحو العملاق المحلي ماميلودي صنداونز، حامل لقب الدوري 18 مرة.

في موسمه الأول مع «البرازيليين»، اللقب الأشهر لنادي صنداونز، أدّى دورًا محوريًّا في الفوز بأول نسخة من الدوري الإفريقي عام 2023، إذ سجَّل الهدف الوحيد في مجموع مباراتَي نصف النهائي أمام الأهلي المصري، وتُوِّج بجائزتَي أفضل لاعب وهداف في البطولة، فضلًا عن فوزه بلقبَي الدوري الجنوب إفريقي في موسمَي 2023ـ24 و2024ـ25، ما يجعل رصيده من الألقاب 3 بطولات.

تعرّض ماسيكو لإصابة قوية في أوتار الركبة خلال بطولة أمم إفريقيا 2023، أفقدته مكانته في التشكيلة الأساسية لصنداونز، فأمضى فترة في صفوف الاحتياطي قبل أن ينتزع قرار الإعارة إلى نادي ليماسول القبرصي في يناير 2026، في تجربة احترافية قصيرة لم تستمر طويلًا قبل أن يعود إلى القلعة الصفراء.

نجم منتخب «بافانا بافانا» يبلغ طوله 178 سنتيمترًا ووزنه 73 كيلوجرامًا، وهو لاعب جناح أيسر يعتمد بصورة رئيسة على قدمه اليسرى.

في 25 يونيو، سجَّل ماسيكو أهم هدف في مسيرته الكروية حتى الآن في شباك كوريا الجنوبية، لتؤمّن جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، وتحقق للمرة الأولى في تاريخها التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم، بعد ثلاث مشاركات سابقة في 1998 و2002 و2010 انتهت جميعها عند عتبة المجموعات، ليُتوَّج ماسيكو بجائزة رجل المباراة، مسجّلًا اسمه أول جنوب إفريقي ينال هذه الجائزة في تاريخ المونديال.