إعادة البيع.. تذاكر الأخضر تبدأ من 1900 ريال

بلغ سعر أقل تذكرة لمباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات لمونديال 2026 نحو 511 دولارًا أو ما يعادل 1900 ريال في مواقع إعادة البيع العالمية.

ووضع موقع «Viagogo» العالمي، المتخصص في بيع تذاكر الفعاليات العالمية المختلفة، نحو 94 تذكرة للمواجهة بعدد من الفئات، يبدأ سعر الأقل منها بـ 511 دولارًا، ويصل إلى 3040 دولارًا، أو ما يعادل 11400 ألف ريال.

ويحتضن ملعب «NRG» في هيوستن، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، مواجهة الأخضر الثالثة في المونديال أمام الرأس الأخضر، صباح السبت المقبل.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة برفقة منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

ويمتلك الأخضر نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الأوروجواي والخسارة من إسبانيا، ويحتاج إلى الانتصار لضمان تأهله رسميًّا إلى الدور الثاني من البطولة.