الأخضر.. فندق 4 نجوم و6 دقائق عن «شل»

يجري لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير على ملعب نادي هيوستن دينامو «شل» بولاية تكساس الأمريكية عند الـ01:30 فجر الجمعة بتوقيت السعودية، استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ ملعب «شل للطاقة» يبعد عن فندق «JW» ماريوت هيوستن، مقر بعثة المنتخب السعودي، نحو ست دقائق فقط وعن مسرح مواجهة الرأس الأخضر ( إن آر جي هيوستن) 12 دقيقة.

واستقر الأخضر في فندق «JW»، ذي النجوم الأربع، الذي يبلغ متوسط الإقامة لليلة الواحدة فيه نحو 1000 ريال، صباح الخميس.

وسيكون التدريب مفتوحًا لكافة وسائل الإعلام، وفق الآلية المعمول بها من قبل «فيفا»، في الملعب الذي تتسع مدرجاته إلى 20.656 متفرجًا.

ويقع الملعب، الذي افتتح في 12 مايو 2012، في قلب منطقة هيوستن، وهو جزء من منطقة الملاعب التي تضم أيضًا صالة تويوتا سنتر وملعب دايكن بارك.

ويعد المقر الرئيس لنادي هيوستن دينامو، ويستخدم أيضًا لفريق السيدات «هيوستن داش»، وفريق كرة القدم الأمريكية لجامعة تكساس الجنوبية، إضافة إلى استضافته العديد من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية الأخرى.

وتبلغ تكلفة إنشائه 96 مليون دولار، ومرَّ بعدة التسميات نتيجة تغيّر الرعاة، إذ تمت تسميته عند الافتتاح في 2012 ملعب بي بي في آي كومباس، وفي 2019 أصبح مسماه ملعب بي بي في آي، وبعد موسم واحد تحوَّل مسماه إلى ملعب بي إن سي، وفي 2023 وقَّعت إدارة الملعب اتفاقية مع شل للطاقة لتسمية الملعب بمسمى «ملعب شل للطاقة» لمدة ثمانية مواسم بقيمة 40 مليون دولار.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع الأوروجواي 1ـ1، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا 4ـ0، ما جعله مطالبًا بحصد النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة لحسم بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.