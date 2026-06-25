بعد الخسارة.. سونج ينتقد اللاعبين

انتقد الكوري الجنوبي بارك جي-سونج، نجم خط الوسط السابق، أداء لاعبي منتخب بلاده الأول لكرة القدم، خلال الهزيمة ​أمام جنوب إفريقيا 0ـ1، صباح الخميس، في منافسات كأس العالم 2026، مقارنًا ذلك بأدائهم في نهائيات 2014 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات.

وقال بارك، في تصريح إعلامي بعد المباراة: «نحتاج إلى مراجعة ما إذا كانت هذه مباراة سعينا بالفعل إلى الفوز بها، لم تكن هُناك أيّ خطة واضحة لكيفية الهجوم. هذه المشكلة ظلت قائمة طوال كأس ⁠العالم. ويبدو أن هناك بالفعل ‌بعض الجوانب التي ‌جرى إهمالها بوضوح خلال عملية الإعداد».

وأضاف سونج، الذي لعب دورًا بارزًا ⁠في ⁠وصول منتخب بلاده إلى قبل النهائي في كأس العالم 2002، المنظمة على أرضه: «كان لدينا متسع من الوقت للتفكير فيما حدث من أخطاء في كأس العالم 2014، لكن هذه المرة أيضًا، يبدو أنَّ عملية التحضير والنتائج هي تكرار لما حدث في ذلك الوقت، حتى لو ما زال هناك فرصة للتأهل إلى دور الـ 32، فأنا لست واثقًا ​من قدرتنا على تقديم ​أداء جيد في تلك المرحلة بهذا المستوى الحالي الذي يقدمه الفريق».

ولا يزال أمام المنتخب الكوري الجنوبي، الذي بدأ المباراة بجلوس سون هيونج-مين، قائد الفريق، على مقاعد البدلاء، فرصة للتأهل كأحد ‌أفضل الفرق ‌التي احتلت المركز الثالث، ​لكن سونج لم ​يبدِ أي تفاؤل ⁠بقدرتهم على الذهاب بعيدًا في البطولة.

واستهلت ​كوريا الجنوبية مشوارها ‌بفوز 2ـ1 على التشيك، لكنها أخفقت ‌في تسجيل أيّ أهداف خلال الهزيمة أمام المكسيك، وجنوب إفريقيا.