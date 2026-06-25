ناومي تُقصي إيكاترينا وتتأهل

بلغت اليابانية ناومي أوساكا، لاعبة التنس، المتوَّجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، الدور نصف النهائي من دورة «باد هومبورج» التحضيرية لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد فوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6ـ2 و6ـ2، الخميس.

وحققت ناومي، المصنفة السادسة في الدورة والـ 15 عالميًّا، فوزًا سريعًا خلال 59 دقيقة فقط، لتواصل مشوارها في الدورة المنظمة على الملاعب العشبية، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات «ويمبلدون».

وبدأت إيكاترينا المباراة بكسر إرسال ناومي مبكرًا، إلا أنَّ اللاعبة اليابانية ردّت سريعًا بقوة على منافستها غير المصنفة.

وتمكنت ناومي من الفوز بثمانية أشواط متتالية، تخللتها سلسلة من 15 نقطة من دون رد، لتحسم المجموعة الأولى وتتقدم 3ـ0 في الثانية.

وعلى الرغم من نجاح الروسية، المصنفة الـ 19 عالميًّا، في استعادة بعض التوازن، والفوز بشوطين على إرسالها، فإن ناومي أنهت المباراة خلال أقل من ساعة.

وفي المباريات الأخرى ضمن الدور ربع النهائي، تلتقي التشيكية كارولينا موخوفا مع الدنماركية كلارا تاوسون، وتواجه الأمريكية إيما نافارو، الرومانية إيلينا-جابرييلا روسه.

وحجزت الصينية وانج شينيو، المصنفة الـ 52 عالميًّا، مقعدها في نصف النهائي، بعد انسحاب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الثامنة عالميًّا، الأربعاء، بسبب الإرهاق.