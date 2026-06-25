الكتف تُحبط أونلي قبل فرنسا

أعلن فريق نتكومباني إنيوس، الخميس، عن غياب ​الإسكتلندي أوسكار أونلي، سائق الفريق، الذي حلَّ رابعًا في الترتيب العام لسباق فرنسا للدرَّاجات العام الماضي، عن نسخة 2026 من السباق، بعد تعرضه لإصابة في الكتف إثر ‌حادث خلال ‌سباق أوفيرن-رون-ألب.

وأصدر الفريق بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «أكدت الفحوصات الطبية الإضافية وجود إصابة كبيرة في ⁠الكتف، وللأسف، هذا يعني ‌أنَّ ‌أوسكار لن يكون قادرًا ​على المشاركة في ‌سباق فرنسا للدرَّاجات هذا ‌العام».

وقال أونلي بعد إعلان الإبعاد: «محطم للغاية بسبب الغياب ⁠عن ⁠أكبر سباق في الموسم، ينصب تركيزي الآن على التعافي، وإعادة كتفي إلى أفضل حالة ممكنة، لكنني متحفز للغاية لمحاولة تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم».

وتعرض ​أونلي، صاحب الـ23 عامًا، ⁠لحادث ​يونيو الجاري، خلال المرحلة السادسة من السباق الذي نُظم في جنوب شرق فرنسا.

ويغيب البلجيكي فاوت فان آرت أيضًا عن سباق فرنسا للدرَّاجات، بعد تعرضه لإصابة في المرفق ‌خلال سباق أوفيرن-رون-ألب.

ومن المقرر أن ينطلق سباق فرنسا للدرَّاجات في 4 يوليو المقبل، ​على أن ​يبدأ بسباق ضد الساعة للفرق في برشلونة.