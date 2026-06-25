فولها: تأثير رونالدو كبير.. والسعودية متطوّرة

أكد البرتغالي أنطونيو خوسيه فولها، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم السابق، أنَّ الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر ، ما زال يملك القدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى بما فيها كأس العالم الجارية.

وقال لـ«الرياضية» فولها، في حديث خاص: «رونالدو، لا يزال يملك القدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وهو قادر على حسم المباريات المهمة، بفضل خبرته وقيادته وعقليته التنافسية التي تمثل عنصرًا مهمًا جدًّا للبرتغال، كما أنّه لا يزال فعالًا للغاية داخل منطقة الجزاء، وتأثيره يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف».

وتابع: «اللاعبون الذين يمتلكون هذا النوع من الشخصية غالبًا ما يظهرون بأفضل مستوياتهم عندما تكون الضغوط في أعلى درجاتها».

وبيَّن فولها، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في الكرة البرتغالية خلال التسعينيات، أنَّ منتخب بلاده أظهر رد فعل مميزًا من حيث الشدة والأداء العام، سواء في الجولة الافتتاحية أمام الكونغو الديمقراطية، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، وكذلك التطوّر الكبير بعد الفوز العريض على أوزبكستان بخمسة أهداف دون مقابل».

وأضاف: «أمام أوزبكستان أظهرت البرتغال الجودة والتوازن والسيطرة طوال المواجهة، وكانت النتيجة مهمة لتعزيز الثقة، لكن يجب أن يبقى التركيز على التطور المستمر والتحسن المتواصل».

وحول المواجهة المرتقبة أمام كولومبيا في ختام دور المجموعات قال: «أتوقع مباراة قوية ومتكافئة أمام كولومبيا، وهذا الأخير يمتلك عناصر مميزة في التحوّلات الهجومية السريعة، لكن يتعين على لاعبي البرتغال إدارة الاستحواذ بحذر وتجنب الأخطاء في المناطق الخطرة، كما أنَّ التحكم في المساحات بين الخطوط سيكون عاملًا حاسمًا، وفي هذا المستوى غالبًا ما تصنع الكفاءة والانتباه للتفاصيل الدقيقة الفارق».

وعن حظوظ البرتغال في المنافسة على اللقب، ذكر: «الاستمرارية والتوازن سيكونان مفتاحًا للنجاح في الأدوار الإقصائية، لذا يجب التركيز على الحفاظ على الثبات والاستمرارية طوال البطولة، وسيكون من الضروري إيجاد التوازن المناسب بين الجودة الهجومية والتنظيم الدفاعي».

وذكر: «الفعالية في منطقتي الجزاء، والقدرة على التكيف مع مختلف المنافسين، والتحكم العاطفي في مباريات الأدوار الإقصائية، كلها عوامل أساسية، فالفرق الناجحة تجمع بين هوية واضحة والقدرة على التحلي بالواقعية عند الحاجة».

وأثنى فولها على التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم السعودية، مؤكدًا أنَّ النتائج الحالية للأخضر تعكس حجم العمل والاستثمارات التي شهدها القطاع الرياضي.

وأوضح: «أظهرت السعودية تقدمًا واضحًا خلال المواسم الأخيرة، ويبدو الأخضر أكثر تنظيمًا وراحة في الاستحواذ على الكرة، وأكثر قوة من الناحية الجماعية».

واختتم فولها حديثه: «الاستثمارات التي تمّ ضخها في البنية التحتية وتطوير اللاعبين في دوري روشن السعودي بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، كرة القدم السعودية أصبحت أكثر تنافسية، تطوّرها ينعكس بشكل واضح على الساحة الدولية».