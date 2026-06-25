13 أغسطس.. دهوك تحتضن السوبر الخليجي

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إطلاق كأس السوبر الخليجي للأندية 2026، بحسب بيان نشره الخميس.

وتجمع بطولة السوبر فريقي دهوك العراقي «بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية» والريان القطري «بطل النسخة الثانية من الدوري»، 13 أغسطس المقبل، في محافظة دهوك.

من جانبه، أثنى جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد، على جهود دهوك لإنجاز كافة الترتيبات والتنظيمات لاستضافة المواجهة.

وقال في بيان: «نحن سعداء برؤية البطولات الخليجية تصل إلى آفاق جديدة، ويعد تنظيم كأس السوبر الخليجي محطة بارزة في مسيرة كرة القدم بالمنطقة، كما يعكس التقدم الملموس الذي حققته خلال الأعوام الماضية على جميع المستويات».

يذكر أنَّ دوري أبطال الخليج للأندية في نسخته المقبلة يشارك فيه الاتفاق ونيوم.