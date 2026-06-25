الأخضر يركض 224 كيلومترا.. ويحل ثانيا

قطع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسافة 224 كيلومترًا خلال مباراتيهم في كأس العالم حتى الآن، ما جعلهم في المركز الثاني على مستوى الركض في المجموعة الثامنة، التي تضم إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، والمركز الـ 31 عالميًّا، وفق إحصاءات «فيفا».

وتدل المسافات التي قطعها اللاعبون جريًا خلال مباريات المجموعة على الجهد البدني واللياقة في المنافسات.

وجاء المنتخب الإسباني في الصدارة بنحو 231 كيلومترًا، محتلًا المركز الأول في المجموعة والمركز الثالث عالميًّا بين جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، على الرغم من وجود منتخبات لعبت جميع مبارياتها الثلاث.

وحلَّ المنتخب الأوروجوياني ثالثًا في المجموعة بعد أن ركض لاعبوه نحو 223 كيلومترًا، ويحتل المركز الـ35 على المستوى العالمي.

أما منتخب الرأس الأخضر، الذي يواجه الأخضر صباح السبت، فقد جاء رابعًا برصيد 219 كيلومترًا، محتلًا المركز الـ41 عالميًّا.

وتعكس هذه الأرقام التنافسية بين المنتخبات الأربعة في المجموعة، إذ لم يتجاوز الفارق بين المتصدر الإسباني والرابع «الرأس الأخضر» سوى 12 كيلومترًا فقط.

ويحتل المنتخب السعودي المرتبة الأخيرة في المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، مقابل أربع نقاط لإسبانيا المتصدر، ونقطتين لكل من الرأس الأخضر والأوروجواي بعد تعادلهما 2ـ2 في ختام الجولة الثانية.