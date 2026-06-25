الكوريون يرسخون جذورهم في أمريكا

حوَّل مئات الأمريكيين من أصل كوري متنزه ليبرتي بارك في حي كورياتاون بمدينة لوس أنجليس إلى قطعة من وطنهم الأم، الخميس، إذ كانوا يرتدون جميعًا تقريبًا ملابس باللون الأحمر ويتوشحون بأعلام كوريا ​الجنوبية ويرددون الهتافات والأغاني ويرقصون تحت شعار بسيط وهو «لنرسخ جذورنا».

وزينت هذه العبارة الأعلام وأكشاك الطعام والسلع في جميع أنحاء المتنزه مجسدة روح حفل لمشاهدة مباراة في كأس العالم أصبحت تتجاوز بكثير مجرد نتيجة مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة في دور المجموعات أمام جنوب إفريقيا.

وبينما كانت المباراة تلعب على بعد أكثر من 2250 كيلومترًا في مونتيري بالمكسيك، بدا متنزه ليبرتي بارك لوهلة أقرب بكثير إلى سول منه إلى جنوب كاليفورنيا.

واصطفت العائلات للحصول على الأطعمة الكورية الشعبية والرسم على الوجوه قبل انطلاق المباراة في حين اعتلى فنانون المسرح. وعزف قارعو الطبول ‌بإيقاع متناغم تمامًا ‌مع حركات المشجعات بينما أطلق المشجعون هتافات ترددت أصداؤها ​في ‌أرجاء ⁠المكان.

وحتى عندما ​استقبلت ⁠كوريا الجنوبية هدفًا في الشوط الثاني في طريقها للهزيمة 0ـ1، لم تتبدل الأجواء الصاخبة إلا قليلًا.