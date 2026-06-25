أرسنال يُفعّل بند شراء هينكابي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد بييرو هينكابي، مُدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي انضم إلى «المدفعجية» على سبيل الإعارة، قادمًا من فريق باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحافية عن أنَّ أرسنال ​دفع 45.5 ⁠مليون دولار، إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري صاحب الـ24 عامًا، بموجب عقد مدته خمسة أعوام.

وخاض هينكابي، الذي يشارك ⁠حاليًّا مع منتخب ‌بلاده في ‌كأس العالم 2026، 25 ​مباراة في ‌الدوري الموسم الماضي، الذي تُوِّج أرسنال بلقبه للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

ولعب الإكوادوري دورًا بارزًا ‌في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم ⁠2023ـ2024، ⁠عندما فاز الفريق باللقب من دون أيّ هزيمة.

ومن المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسيًّا في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا، مساء الخميس.