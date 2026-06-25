فورمولا إي.. كورنيش جدة يستضيف جولتي الافتتاح

أعلنت فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، الخميس، الروزنامة الأولى لموسم 2026ـ2027، من بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات، التابع للاتحاد الدولي للسيارات «FIA».

وتنطلق فورمولا إي إلى الشرق الأوسط، 18 ـ 19 ديسمبر 2026، من محطة غير مسبوقة في موسم 2026ـ2027، للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة عبر الجولتين الأولى والثانية.

وتجسّد استضافة حلبة كورنيش جدة لانطلاقة الموسم الدور المتنامي للسعودية في رسم ملامح مستقبل رياضة المحركات الكهربائية، وبموقعها الفريد على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات سريعة وأجواء جماهيرية استثنائية.

وتستعد الحلبة لاحتضان تحديات جديدة ومنافسات مبتكرة، وتقديم بداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

وقال الأمير خالد بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: «يسعدنا الترحيب بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى، ومنذ ظهورها الأول في السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءًا مهمًا من مسيرة رياضة المحركات في السعودية، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية».

وتابع الأمير خالد بن سلطان: «هذا الموسم يشهد أيضًا فصلًا جديدًا ومشوقًا مع تقديم سيارة السباق GEN4 الجديدة كليًّا، التي تُمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية».

وأكد: «السعودية تواصل نموها وجهةً رائدةً لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، إذ تستقبل بعضًا من أبرز البطولات العالمية، وتبرز طموح السعودية وقدراتها وشغفها بالرياضة، وتبقى فورمولا إي جزءًا رئيسًا من هذه القصة، ونتطلع إلى الترحيب مجددًا بالفرق والسائقين والجماهير في جدة، لقضاء عطلة نهاية أسبوع أخرى حافلة بالسباقات على حلبة كورنيش جدة».

من جهته، قال ألبرتو لونجو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي: «توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات GEN4 وصيغة سباق إي بري أنليشد الجديدة»، مؤكدًا أنَّ السعودية تؤدي دورًا محوريًّا في رسم مستقبل رياضة المحركات عالميًّا، ولذلك فهي تمثل الخيار الطبيعي لافتتاح الموسم في بلد كان له دور أساسي في مسيرة فورمولا إي، عادًا انطلاق أكبر روزنامة في تاريخ البطولة من واحدة من أشهر الحلبات وأكثرها تحديًا وأداءً، يشكل بداية مثالية لأسرع المواسم حتى الآن.

في المقابل، أشار كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي ومؤسس CBX، إلى أنَّ استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تُمثل لحظة فخر بالنسبة لنا في CBX، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى السعودية فحسب، بل يشهد أيضًا الظهور التنافسي الأول لسيارة GEN4 الجديدة والمبتكرة، مؤكدًا أنَّ CBX تركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى، ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثرًا مستدامًا، مرحبًا بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة.