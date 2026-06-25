أسطورة اليابان يُمدد مع فوكوشيما

يخوض الياباني كازويوشي ميورا، أسطورة كرة القدم، موسمه الـ 42 في ملاعب اللعبة الاحترافية، ويدخل سن الـ 60، وهو لا يزال يرتدي ​حذاءه الكروي، بعد أن مدَّد عقد إعارته مع فريق فوكوشيما يونايتد المحلي، المنافس في الدرجة الثالثة حتى يونيو 2027، حسبما أعلنه النادي الخميس.

وقال ميورا، في بيان صحافي: «قرَّرت مواصلة ⁠التحدي مع نادي فوكوشيما يونايتد، سأظل متحمسًا وأبذل ‌قصارى جهدي في التدريبات ‌اليومية للمساهمة في صعود الفريق إلى ​دوري الدرجة الثانية. ‌دعونا نشارك الفرحة معًا».

وانضم ميورا، المعروف شعبيًّا في اليابان بلقب «الملك كازو»، إلى فوكوشيما على سبيل الإعارة، قادمًا من فريق يوكوهاما، في نهاية ديسمبر الماضي، وسيبقى مع ‌النادي الذي يلعب في ​دوري الدرجة ‌الثالثة ⁠بعد ​مشاركته في ⁠ست مباريات ضمن جدول مختصر في مطلع عام 2026.

ومن المقرر أن تتحوّل مسابقات الدوري في اليابان إلى تقويم يمتد من الخريف إلى الربيع، بدلًا من التقويم الحالي الذي يمتد من الربيع إلى الخريف.

وتعود آخر مشاركة لميورا مع فوكوشيما يونيو الجاري، عندما لعب وهو في عمر 59 عامًا وثلاثة أشهر و12 يومًا، ليحطم بذلك رقمه القياسي الخاص بكونه أكبر لاعب يُشارك في مباراة ‌بدوري المحترفين.

وخاض ميورا أول مباراة احترافية في مسيرته عام 1986 مع ⁠سانتوس، بعدما سافر ⁠بمفرده إلى البرازيل، قبل ذلك بأربعة أعوام وهو في 15 من عمره، سعيًا لأن يصبح لاعب كرة قدم.

وامتدت مسيرة «الملك كازو» عبر أندية في البرازيل، وإيطاليا مع جنوى، وكرواتيا مع دينامو زغرب، وأستراليا مع سيدني، والبرتغال مع أوليفيرنسي.

وسجَّل ميورا 55 هدفًا في 89 مباراة مع المنتخب الياباني، بعد أن شارك للمرة الأولى مع منتخب بلاده عام 1990، واستبعد من تشكيلة الفريق ​في مونديال ​1998، قبل أن يعتزل دوليًّا في عام 2000.