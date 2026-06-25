«فيفا» يرفض استئناف جنوب إفريقيا

رفض الاتحاد الدولي الاستئناف المقدم من منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم على خلفية عقوبة إيقاف ثيمبا زواني، لاعب وسط المنتخب، ثلاث ‌مباريات، وفق البيان الصادر من الاتحاد المحلي، الخميس.

وجاء في البيان: «نشعر بخيبة أمل ‌إزاء ⁠نتيجة استئنافنا، لأننا نعتقد ⁠بشدة أنَّ العقوبة أشد بكثير من المخالفة التي يزعم أن ثيمبا ارتكبها».

عوقب زواني ⁠من قبل اللجنة التأديبية لـ«فيفا» ‌عقب حصوله على بطاقة حمراء ‌مع منتخب بلاده الأول أمام المكسيك في الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2026.

و‌تنتهي عقوبة زواني مع مباراة جنوب إفريقيا ⁠أمام ⁠كندا في دور الـ 32 في لوس أنجليس، الأحد المقبل.

وتقرر أن يعود تيبوهو موكوينا، لاعب الوسط، إلى التشكيلة في مواجهة كندا بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، إذ تلقى الصفراء الأولى ضد المكسيك، والثانية أمام التشيك.

وضمن منتخب جنوب إفريقيا التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل سجل عن طريق ثابيلو ماسيكو عند الدقيقة «63»، ليحتل المرتبة الثانية خلف المكسيك المتصدرة.