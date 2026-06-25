12 إصابة في احتفالات المكسيك

شهدت الاحتفالات بفوز ​المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم على التشيك بنتيجة 3ـ0، صباح الخميس، ضمن منافسات كأس العالم 2026، حادث عنف، عندما دهست سيارة حشدًا من المشجعين في منتجع «كابو سان لوكاس» السياحي، ما أسفر عن إصابة أكثر من 12 شخصًا.

وكشفت بلدية لوس كابوس المكسيكية، عبر بيان صحافي، عن تلقي 17 شخصًا أيضًا العلاج الطبي، بمن ‌فيهم السائق الذي أُلقي ​القبض ‌عليه.

وقال خوسيه مانويل لارومبي، القائم بأعمال رئيس بلدية ‌لوس كابوس: «أود أن أعبر عن تضامني التام مع الأشخاص المتضررين وعائلاتهم ⁠في أعقاب ⁠الأحداث المؤسفة التي وقعت الليلة»، متعهدًا باطلاع الجميع على مستجدات تحقيقات السلطات في الواقعة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة سوداء محاطة بحشد من الأشخاص يرتدون قمصان المنتخب المكسيكي، قبل أن ⁠تنطلق المركبة بسرعة نحو الحشد، ما أدى ‌إلى تطاير الناس ‌في الهواء، ثم اصطدمت بالحواجز.

وتُظهر ​مقاطع فيديو أخرى أشخاصًا وهم يسحبون شخصًا ‌من السيارة ويعتدون عليه، بينما يرقد العديد من الآخرين الغارقين في دمائهم على الأرض في حالة غير معروفة.

وتقع كابو سان لوكاس في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، وتُعد من أبرز الوجهات السياحية الفاخرة في المكسيك، وإحدى المدينتين الرئيسيتين في بلدية لوس كابوس، التي تضم أيضًا سان خوسيه ديل كابو والمنطقة السياحية التي تربط بينهما.

وانطلقت الاحتفالات في أنحاء المكسيك بعد ​الفوز على التشيك في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في المونديال.