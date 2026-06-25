رومارينيو يعود بعد إيقاف المنشطات

أبلغت «الرياضية» مصادر خاصة أن البرازيلي رومارينيو داسيلفا، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، ونجم الاتحاد السابق، أنهى فترة الإيقاف 12 شهرًا، الصادر بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وبحسب المصادر ذاتها انتهت عقوبة اللاعب مارس الماضي في القضية التي شهدت مداولات وصلت إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي «كاس»، التي أصدرت قرارها برفض الاستئناف المقدم من المهاجم البرازيلي وأيّدت قرار اللجنة السعودية الصادر في 1 يوليو 2025.

وظهر رومارينيو مع نادي نيوم موسم 2024 في دوري يلو بعد انتقاله من الاتحاد الذي مثّله خلال الفترة من 2018 إلى 2024.

وشارك اللاعب البرازيلي مع الاتحاد في 216 مباراة، نجح خلالها بتسجيل 99 هدفًا، وقدم 30 تمريرة حاسمة، فيما لعب مع نيوم 18 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 5.