روسيا تعود إلى مسابقات «فيفا»

تستعد روسيا لتسجيل أول عودة لها إلى إحدى المسابقات، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك من خلال بطولة للناشئين تحت 15 عامًا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي في بيان صحافي، الخميس.

وأوضح «فيفا» أنَّ المهرجان الكروي للاعبين تحت 15 عامًا الجديد، المقرر تنظيمه في أذربيجان بين 22 و31 أكتوبر المقبل، سيكون مفتوحًا أمام كافة الاتحادات الأعضاء في الاتحاد.

وعلى الرغم من استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية منذ عام 2022، بقرار مشترك من قبل «فيفا»، والاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا»، فإن الاتحاد الروسي لكرة القدم لم يُعلَّق رسميًّا من عضوية الهيئتين.

ورحب ميخائيل ديجتياريوف، وزير الرياضة الروسي، بالقرار، عادًا أنَّه خطوة مهمة نحو عودة الفرق الروسية إلى الرياضة الدولية، معربًا عن أمله في أن يشكل ذلك بداية لعودة كاملة للمنتخبات، والأندية الروسية إلى الساحة الدولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تدريجي لإعادة دمج الرياضيين الروس والبيلاروسيين الذين تعرضوا لعقوبات رياضية منذ عام 2022 بسبب الحرب مع أوكرانيا.

وفي مايو الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية برفع القيود المفروضة على الرياضيين البيلاروسيين، والسماح لهم بالمشاركة تحت علم بلادهم ونشيدها الوطني، بما في ذلك في الرياضات الجماعية، مع الإبقاء على القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

واستُبعد الرياضيون الروس من المنافسات الدولية فبراير 2022، قبل أن يُسمح لهم بالعودة ابتداءً من مارس 2023، تحت راية محايدة وبشروط محددة، أبرزها المشاركة في المنافسات الفردية فقط.

واختارت بعض الاتحادات الرياضية الدولية، مثل الجمباز والجودو والسباحة، إعادة الرياضيين الروس والبيلاروسيين إلى المنافسات بأعلامهم الوطنية وأناشيدهم الرسمية.

أما على صعيد الفئات العمرية، أوصى اجتماع القمة الأولمبية في ديسمبر الماضي، الذي ضمَّ اللجنة الأولمبية الدولية، وممثلي الاتحادات الرياضية العالمية، بإعادة دمج الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المنافسات الخاصة بالناشئين مع السماح باستخدام العلم والنشيد الوطنيين.