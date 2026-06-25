المدرب الأفضل 2023 يقود التعاون

أنهت إدارة نادي التعاون إجراءات التعاقد مع الصربي زاركو لازيتيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل.

ويبدأ المدرب الصربي «44 عامًا» مهامه مع «السكري» بالإشراف على انطلاق التحضيرات في بريدة 5 يوليو المقبل، قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي المقرر في مدينة ميرلو الهولندية 11 من الشهر ذاته، والذي يستمر 23 يومًا.

ويحمل لازيتيتش أعلى رخصة تدريبية أوروبية «UEFA Pro»، ويعتمد على أسلوب هجومي منظم، مع تفضيله الرسمين التكتيكيين 4-2-3-1 و4-3-3.

ويبرز اسم المدرب الصربي بعد تجربته مع فريق TSC باكا توبولا، الذي قاده إلى وصافة الدوري الصربي موسم 2022ـ2023 خلف النجم الأحمر، متقدمًا على بارتيزان، كما حقق معه أول تأهل في تاريخ النادي إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يقوده للمشاركة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وتبقى أبزر إنجازات المدرب الصربي مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي بعد أن حقق الدوري وكأس السوبر الموسم قبل الماضي.

يذكر أن لازيتيتش حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2023.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي قاد لازيتيتش 265 مباراة كسب 124 منها مقابل 58 تعادلًا، و83 هزيمة، وسجلت فرقه 461، واستقبلت 377.