الأهلي يضم المطيري حتى 2029

أعلن النادي الأهلي، الخميس، التعاقد مع مشعل المطيري لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي أبها.

وكشف النادي الجداوي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي في مقطع فيديو عن أن عقد المطيري سيمتد مع «النخبوي» حتى 2029.

وبدأ المطيري ابن الـ27 عامًا مشواره الاحترافي مع نادي الأنصار في المدينة المنورة عام 2020، قبل الانتقال إلى أحد عام 2022، ومنه إلى أبها في صيف 2023.

ويشغل لاعب الأهلي الجديد أكثر من مركز في الجانب الهجومي، إذ يمكنه اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، إلا أن الأخير هو المكان الذي يشهد أكثر مشاركاته خلال المواسم الماضية.

وكان المطيري أحد أهم مفاتيح أبها في الصعود إلى دوري روشن السعودي، وتحقيق لقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وخلال الموسم الماضي أسهم المطيري في 8 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة بعد 31 مباراة خاضها في دوري «يلو».

يذكر أن «الرياضية» نشرت نقلًا عن مصادرها الخاصة في الـ 13 من يناير الماضي أن المطيري، لاعب أبها، أجرى فحصًا طبيًّا في جدة، تمهيدًا لتوقيعه مع النادي الأهلي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.