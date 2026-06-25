معايير الاستقطاب.. الهلال يتصدر.. والنصر ثانيا

تصدر نادي الهلال معايير آلية برنامج الاستقطاب الجديدة التي سيتم على أساسها توزيع مخصصات أندية دوري روشن السعودي للموسم الرياضي المقبل، وفق ما أعلنته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وتعتمد الآلية على أربعة معايير رئيسية، هي: الأداء التجاري، والمشاهدات التلفزيونية، والأداء الرياضي، إضافة إلى النسبة المتساوية بين الأندية، مع احتساب المعايير القابلة للقياس وفق بيانات المواسم الثلاثة الماضية، بهدف قياس الاستدامة وعدم الاكتفاء بنتائج موسم واحد.

وتصدر الهلال ترتيب الأندية في المعايير الثلاثة القابلة للقياس، إذ جاء أولًا في الأداء التجاري، ثم المشاهدات التلفزيونية، وكذلك الأداء الرياضي.

وحل النصر ثانيًا في المعايير الثلاثة، بينما جاء الاتحاد ثالثًا في معياري الأداء التجاري والمشاهدات التلفزيونية، والرابع في الأداء الرياضي، في حين احتل الأهلي المركز الرابع في الأداء التجاري والمشاهدات، وصعد إلى المركز الثالث في معيار الأداء الرياضي.

وأشارت «الرابطة» إلى أن معيار النقل اقتصر على النقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لضمان مقارنة عادلة بين جميع الأندية ضمن نطاق بث تتوفر فيه مباريات الدوري، على أن يُحسب إجمالي المشاهدات للناديين في كل مباراة، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من شركة نيلسن، المدقق المعتمد لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستحوذ كل من معياري الأداء التجاري والمشاهدات التلفزيونية على 28 في المئة من إجمالي مخصصات برنامج الاستقطاب، بينما يمثل الأداء الرياضي 22 بالمئة، في حين توزع النسبة المتبقية البالغة 22 في المئة بالتساوي على جميع أندية دوري روشن السعودي.

أما على صعيد الأندية الأخرى فحققت في معيار الأداء التجاري الترتيب التالي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، القادسية، الفتح، الرياض، التعاون، الخليج، الفيحاء، الحزم، الخلود، نيوم، تليها الأندية الصاعدة بناءً على ترتيبها، وهي: أبها، والفيصلي، والدرعية.

أما على صعيد معيار عدد المشاهدات، فقد جاء الترتيب كالتالي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، القادسية، الفتح، الخليج، الفيحاء، الحزم، الرياض، نيوم، الخلود، وصولاً إلى الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.

وفيما يخص معيار الأداء الرياضي، جاء ترتيب الأندية على النحو التالي: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، التعاون، الاتفاق، القادسية، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، الرياض، الخلود، نيوم، الحزم، ثم الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.