بوبيستا لـ «الرياضية»: سالم الأخطر.. والتشكيك ضاعف حوافزنا

يرى بيدرو ليتاو بريتو «بوبيستا»، المدرب المحلي لمنتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، أنَّ سالم الدوسري أخطر لاعبي المنتخب السعودي الذي يلتقيه، فجر السبت المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وفي تصريحات لـ «الرياضية»، قال المدرب: «المنتخب السعودي فريق منظم ويتمتَّع بقدرة تنافسية عالية، وخبرة في نهائيات كأس العالم، وإذا كان عليّ اختيار لاعب واحد من صفوفه، فسيكون سالم الدوسري، نظرًا لتأثيره وقدرته على حسم المباريات، لكن القوة الحقيقية للمنتخب السعودي لا تتمثل في لاعب بعينه، بل في منظومته الجماعية، وهو الجانب الذي نكنّ له أقصى درجات الاحترام».

وبسؤاله عمّا إذا كان الرأس الأخضر يشارك في المونديال من أجل تحقيق نتائج مفاجئة للجميع أجاب «بوبيستا»: «لم نأتِ إلى كأس العالم لنُدهش العالم، بل جئنا للمنافسة، وإذا كانت نتائجنا تثير دهشة البعض، فذلك لأننا آمنا بأنفسنا منذ اليوم الأول، ومع ذلك، فإننا نبقى متواضعين وواقعيين، فعملنا لم ينتهِ بعد».

وعن اعتقاد البعض قبل انطلاق المونديال أن هذه المواجهة ستكون الأسهل على المنتخب السعودي واختلاف النظرة بعد نتيجتي الرأس الأخضر أمام إسبانيا وأوروجواي أفاد «بوبيستا»: «من حق الجميع التعبير عن أرائه؛ فنحن نحترم المنتخب السعودي ونتوقع مباراة صعبة للغاية أمامه، لكننا نؤمن أيضًا بقدرات منتخب الرأس الأخضر».

وأضاف: «إذا كانت بطولة كأس العالم هذه قد علمتنا شيئًا، فهو أنه لا توجد مباريات سهلة أو نتائج مضمونة قبل انطلاق صافرة البداية، ولهذا السبب، لا ننزعج من مثل هذه التعليقات، بل على العكس، فهي تزيد حوافزنا لمواصلة إثبات هويتنا وقدراتنا، وفي النهاية تظل الآراء خارج أرضية الملعب، والعبرة بما تقدمه الفرق خلال الدقائق الـ 90، ونحن مستعدون للمنافسة».

وفي أول مشاركة مونديالية له، استطاع المنتخب الإفريقي فرض التعادل السلبي على إسبانيا، بطلة 2010، والإيجابي 2ـ2 على أوروجواي، بطلة 1930 و1950.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على الرأس الأخضر للتأهل ثانيًا، أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثمانية المخصصة لأصحاب المركز الثالث.