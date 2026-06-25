دونيس يعيد كنو

يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى إعادة محمد كنو للتشكيلة الأساسية التي ستشارك أمام الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2026، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن دونيس وضع محمد كنو خلال المناورة الاستعدادية للمباراة بعد غيابه عن القائمة التي بدأت مواجهة إسبانيا الماضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط الوسط قبل المواجهة الحاسمة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز أمام الرأس الأخضر من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ32، بعد تعادله مع الأوروجواي في الجولة الأولى، وخسارته أمام إسبانيا في الجولة الثانية.

من جهة أخرى، يجري لاعبو المنتخب السعودي تدريبهم الأخير على ملعب نادي هيوستن دينامو «شل» بولاية تكساس الأمريكية عند الـ01:30 فجر الجمعة بتوقيت السعودية.

وبيَّن المصادر أنَّ ملعب «شل للطاقة» يبعد عن فندق «JW» ماريوت هيوستن، مقر بعثة المنتخب السعودي، نحو ست دقائق فقط، وعن مسرح مواجهة الرأس الأخضر إن آر جي هيوستن 12 دقيقة.

واستقر الأخضر في فندق «JW»، ذي النجوم الأربع، الذي يبلغ متوسط السكن فيه لليلة الواحدة نحو 1000 ريال، صباح الخميس. وسيكون التدريب مفتوحًا لوسائل الإعلام كافة، وفق الآلية المعمول بها من قبل «فيفا»، في الملعب الذي تتسع مدرجاته إلى 20.656 متفرجًا.