أبها يفاوض سيلا

قدَّمت إدارة نادي أبها عرضًا رسميًّا إلى الغيني مورلاي سيلا، لاعب وسط فريق ضمك الأول لكرة القدم السابق، من أجل التعاقد معه لمدة موسمين، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ العرض ينص على بدء العقد في 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2028، مقابل راتب سنوي يبلغ 1.35 مليون دولار أمريكي في كل موسم، يتضمن 300 ألف دولار مقدم عقد، إضافة إلى راتب شهري يصل إلى 85.5 ألف دولار.

وأكدت المصادر أنَّ العرض تضمّن حوافز مالية مرتبطة بالأداء، من بينها مكافأة قدرها 50 ألف دولار في حال اختيار اللاعب ضمن أفضل خمسة لاعبين في جوائز دوري روشن السعودي، إضافة إلى ألف دولار عن كل جائزة رجل مباراة، و3 آلاف دولار عند الفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر.

ويملك سيلا، البالغ من العمر 27 عامًا، مسيرة احترافية بدأت في بلاده غينيا مع فريقي فيلو ستار وSOAR، قبل انتقاله إلى هورويا، ثم خاض تجربة احترافية في الدوري البرتغالي عبر أروكا، قبل أن ينضم إلى ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليخوض أول مواسمه في دوري روشن السعودي، كما يُعد أحد لاعبي منتخب غينيا الأول.