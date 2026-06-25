أرنولد: تنتظرنا قرارات جريئة أمام السنغال

أوضح الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن مستقبله على رأس الجهاز الفني لـ«أسود الرافدين» سيتحدد بعد انتهاء مشاركتهم في كأس العالم، مؤكدًا أن العبور إلى الأدوار الإقصائية للمونديال يتطلب قرارات جريئة.

ويواجه العراق في مباراته الثالثة المصيرية السنغال الجمعة لحساب المجموعة التاسعة، متشبثًا بأمل التأهل إلى دور الـ32 كأحد أفضل ثمانية منتخبات تتخطى دور المجموعات من المركز الثالث، على الرغم من خسارته مباراتيه الأولين أمام النرويج وفرنسا، مع فارق أهداف سلبي «-6» قبل لقاء السنغال التي تتقدّم عليه بفارق ثلاثة أهداف.

وردّ أرنولد على سؤال مستقبله مع المنتخب، في مؤتمر صحافي في تورونتو الخميس: «عقدي ينتهي خلال خمسة أو ستة أسابيع. سأتحدث مع رئيس الاتحاد بشأن هذا الموضوع بعد انتهاء مشاركتنا في كأس العالم».

وتطرّق المدرب الأسترالي إلى المواجهة مع السنغال قائلًا: «أعتقد أن مثل هذه المباراة تتطلب قرارات جريئة وخطة هجومية. اللاعبون مستعدون، ليس فقط من أجل العراق، بل من أجل أنفسهم وثقافتهم وهويتهم أيضًا». وأضاف: «أنا أدرب دائمًا بعقلية الانتصار. أريد الفوز في كل مباراة، ولا ألعب من أجل التعادل أو الخسارة».

وتابع: «أحاول أن أمنح اللاعبين الثقة والعقلية القوية والإيجابية. لا نتحكم فيما يفعله المنافس، لكننا نستطيع التحكم في طريقتنا واستعدادنا. رسالتنا دائمًا هي السعي إلى الفوز».

واعتبر أرنولد الذي قاد العراق في 18 مباراة حتى الآن منذ تعيينه في مايو 2025، أن «الجماهير هي أفضل ما في هذه البطولة.. من الامتياز أن نحظى بهذا الدعم. الجماهير العراقية كانت سندًا كبيرًا لنا هنا في كأس العالم».

وأردف: «لا مجال للسياسة في كأس العالم، فكل التركيز منصب على كرة القدم. كل مباراة لها أهميتها، وهذا من شأنه أن يرفع مستوى كرة القدم الدولية».

ورأى أن مشاركة العراق في نهائيات كأس العالم كان لها تأثير كبير: «رأيت حجم الحماس الذي يعيشه الشعب العراقي مع كل مباراة. اللاعبون يشعرون بهذا الدعم، والشعب يعيش معهم كل لحظة».

ووصف أرنولد مجموعتهم بالصعبة، وقال إن خوض هذه المنافسات يمنح اللاعبين خبرات ثمينة ستساعدهم على التطور مستقبلًا.