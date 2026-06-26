الإكوادور تفاجئ ألمانيا.. وتعبر إلى الـ32

كسب المنتخب الإكوادوري الأول لكرة القدم نظيره ألمانيا 2ـ1، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026، ليحجز مقعده في دور الـ32، ويلحق بالألمان إلى الأدوار الإقصائية.

وباغت المنتخب الألماني منافسه بهدف مبكر حمل توقيع ليروي ساني في الدقيقة الثانية، إلا أن الإكوادور رد سريعًا عبر نيلسون أنجولو الذي أدرك التعادل في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1ـ1.

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب الإكوادوري اندفاع الألمان، ونجح في تسجيل هدف الفوز ليحقق أول انتصار له في النسخة الحالية، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، ضامنًا التأهل إلى دور الـ32، فيما تلقى المنتخب الألماني خسارته الأولى في البطولة بعد أن كان قد ضمن صدارة المجموعة مسبقًا.

ودخلت ألمانيا اللقاء بعدما حسمت تأهلها وصدارة المجموعة بفوزها الكبير على كوراساو 7ـ1، ثم تغلبها على كوت ديفوار 2ـ1، بينما احتاجت الإكوادور إلى الفوز بعد خسارتها أمام كوت ديفوار وتعادلها مع كوراساو، لتنجح في خطف بطاقة العبور في الجولة الأخيرة.