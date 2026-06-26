بعد 3 إخفاقات.. كوت ديفوار تنتزع بطاقة التأهل

بلغ المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم الأدوار الإقصائية من كأس العالم للمرة الأولى عبر تاريخه، بفوز على كوراساو 2ـ0، الخميس، في فيلادلفيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من خامس مجموعات مونديال 2026.

وسجَّل الجناح نيكولاس بيبي في الدقيقتين السابعة والـ 64 هدفي المنتخب الإفريقي الذي خرج في مشاركاته المونديالية الثلاث السابقة بين 2006 و2014 من دور المجموعات.

ورفع الإيفواريون رصيدهم إلى ست نقاط بعد انتصارين على الإكوادور 1ـ0 وكوراساو 2ـ0، وخسارة أمام ألمانيا 1ـ2، ليحسموا وصافة المجموعة خلف «المانشافت» المتقدم عليهم بفضل فوزه بالمواجهة المباشرة معهم.

وستلتقي كوت ديفوار، الإثنين المقبل، وصيف المجموعة التاسعة، أي فرنسا أو النرويج.