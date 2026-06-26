هولندا تخطط على الصدارة.. وتونس تبحث عن الكبرياء

تستمر المنافسة في المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم مشرعة على مصراعيها حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث لا يزال بإمكان منتخبات هولندا واليابان والسويد احتلال المركز الأول، بينما فقدت تونس فرصها تمامًا.

وفي مدينة كانساس سيتي، تواجه هولندا تونس التي منيت بخسارتين، وأقالت مدربها بعد المباراة الافتتاحية، أمام السويد «1-5»، وعينت الفرنسي هيرفي رينارد خلفًا لصبري لموشي، لكن وصوله لم يُغير شيئًا في حظوظ «نسور قرطاج» التي سقطت مرة أخرى برباعية نظيفة في مواجهة اليابان.

وكان انهيار تونس دراميًا بعدما اجتازت التصفيات الإفريقية من دون هزيمة ومن دون أن تستقبل أي هدف.

وقال رينارد لرفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة هولندا القوية:«كرة القدم تتطلب الفخر حتى عندما تكون الظروف صعبة.. يجب مواجهة هذه المواقف بكبرياء حتى النهاية».

في المقابل لا تبدو هولندا قلقة بشأن المنافسين المحتملين في مراحل خروج المغلوب، حيث أكد ‌المدرب رونالد ‌كومان أنه ‌يركز على ⁠احتلال صدارة المجموعة.

وقال ⁠ كومان في مؤتمر صحافي الأربعاء، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك منتخبات يفضل تجنبها :«الأمر لا يهمني».

وأضاف :«نريد أن نصل إلى ⁠أبعد مدى في هذه ‌البطولة. نحترم جميع ‌منافسينا، أيا كانوا، ولا نخشى أحدا. ‌لأننا نؤمن بأننا أقوياء».

وتتساوى هولندا، التي استهلت ⁠البطولة ⁠بتعادل 2-2 مع اليابان قبل أن تسحق السويد 5-1، في رصيد النقاط مع اليابان بأربع نقاط، وتتصدر المجموعة بفارق الأهداف.