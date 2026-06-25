لا تتركونا وحدنا.. كندا تدعو جماهيرها إلى عبور الحدود الأمريكية

دعا المنتخب الكندي الأول لكرة القدم جماهيره إلى عبور الحدود مع الولايات المتحدة، التي كان الكثيرون منهم يتجنبونها عمدًا، للوقوف خلفه في مباراته المقبلة بلوس أنجليس ضد جنوب إفريقيا الأحد، بعد أن فقد فرصة خوض مباراة دور الـ 32 في كأس العالم على ملعبه.

وكتب المنتخب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، رسالة للجماهير بعد يوم واحد من الخسارة 2-1 أمام سويسرا في فانكوفر، التي أنهت أي أمل له في خوض مباراة رابعة على التوالي في كندا: «نأسف لأننا مضطرون لترككم. لكن ليس عليكم أن تتركونا».

ويأمل المنتخب، على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن تكون جاذبية مباراة خروج المغلوب في كأس العالم أقوى من الاعتبارات السياسية.

ويأتي هذا الطلب في لحظة حساسة، بعد أن توترت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب التهديد بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك بعد فترة وجيزة من فوزه في انتخابات عام 2024.

ومنذ ذلك الحين، فرض ترامب رسومًا جمركية واسعة النطاق على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، وأشار مرارًا إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلقب «الحاكم». ورد عدد من الكنديين بمقاطعة المنتجات الأمريكية وإلغاء رحلاتهم إلى جنوب الحدود.

لم تكن كندا بحاجة سوى إلى التعادل مع سويسرا الأربعاء، لتتصدر المجموعة الثانية وتواصل مشوارها في كأس العالم على أرضها لمباراة واحدة على الأقل. والآن تسعى إلى إقناع جماهيرها التي توازن بين الوطنية والسياسة.

وفي رسالته، التي كانت موجهة بعبارة: «عزيزتي كندا»، أقر المنتخب بالأجواء المثيرة التي سادت مبارياته الثلاث الأولى في كأس العالم.

وتوافد آلاف المشجعين إلى ملعب «تورونتو» لحضور المباراة الافتتاحية لكندا التي انتهت بالتعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك، مما حوّل شوارع المدينة إلى موجة متدفقة من الأعلام والهتافات. وتكررت مشاهد مماثلة في فانكوفر، حيث فازت كندا على قطر 6-0 قبل أن تنهي الهزيمة أمام سويسرا مسيرتها الناجحة على ملاعبها.

وجاء في الرسالة: «إن إيمانكم ساعدنا على تجاوز بعض أهم اللحظات في تاريخنا.. شكرًا للمشجعين الذين وقفوا إلى جانبنا في كل انتكاسة وكل انتصار، وكل خطوة أوصلتنا إلى هنا».

كما وجه المنتخب نداء مباشرًا إلى كل من المشجعين القدامى والجدد: «إلى مشجعينا الجدد أهلًا بكم، نحن سعداء جدًا بوجودكم هنا. وبينما نتجه إلى لوس أنجليس، ندعو الكنديين للبقاء معنا في كل خطوة على الطريق.. فهذه الرحلة لم تنته بعد.. بل إنها مجرد بداية».