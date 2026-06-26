اليابان تتعهد بالفوز.. والسويد تخشى الهزات الدفاعية

تعهد هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، بأن يلعب للفوز على السويد التي وصفها بـ«القوية جدًا» في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، على أمل أن يكون ذلك كافيًا لاحتلال صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم.

وإذا حققت اليابان نتيجة أفضل أمام السويد في دالاس مقارنة بما ستحققه هولندا أمام تونس التي خرجت من المنافسة، ستتأهل في المركز الأول للمجموعة وتتجنب مواجهة البرازيل في دور الـ32.

وعلى الرغم من أن التعادل يكفي لضمان تأهل اليابان، شدد مورياسو على أن فريقه يفكر فقط في تحقيق الفوز.

وكانت اليابان تعادلت مع هولندا 2-2 في المباراة الافتتاحية للمجموعة، وفازت على تونس 4-0، لكنها تحتل المركز الثاني خلف هولندا التي تملك أيضًا أربع نقاط، بفارق الأهداف المسجلة مع تساوي الفريقين في فارق الأهداف.

أما السويد فتعرضت لخسارة قاسية أمام هولندا 1-5، غير أن مورياسو حذّر من خطورة هجومها بقيادة هدافي الدوري الإنجليزي ألكسندر إيزاك وفيكتور جوكيريس.

وقال في مؤتمر صحافي الخميس :«السويد منتخب قوي جدًا. إنهم متماسكون دفاعيًا وسريعون في الهجوم. لن تكون مباراة سهلة. أولًا وقبل كل شيء، علينا التركيز على الفوز».

وأجرى مورياسو ثلاثة ⁠تغييرات على التشكيلة التي فازت ‌على تونس، حيث سيبدأ يوكيناري ‌سوجاوارا بدلا من جونيا إيتو، ‌وحل أيومو سيكو محل تاكيهيرو تومياسو، بينما شارك دايزن مايدا بدلًا من كايشو سانو.

السويد ستسعى جاهدة لاستعادة التوازن بعد أن أعقب فوزها الافتتاحي 5-1 على تونس هزيمة بنفس النتيجة أمام هولندا، التي بدت قادرة على التسجيل متى شاءت في مواجهة دفاع لم يكن مرتاحا على الإطلاق.

وكان جراهام بوتر، مدرب السويد، قال للصحافيين في مؤتمر صحافي: «لا يمكننا الدفاع بالطريقة التي لعبنا بها، علينا تحسين هذا الجانب».

وأضاف: «اليابان قوية على الأجنحة وفي الوسط أيضًا، لذا سنواجه منافسًا ممتازًا وعلينا أن نضمن أننا أفضل مما كنا عليه ⁠في هذا الجانب».

واستدعى بوتر أنتوني إيلانجا ليكون في التشكيلة الأساسية لمباراة اليابان، حيث سيحل المهاجم ‌محل بنجامين نيجرين.

‌ويحل إليوت ستراود ‌محل ⁠يسبر كارلستروم، بينما ⁠سيخوض جاكوب فيدل زيترشتروم مشاركته الرابعة مع المنتخب بديلًا للحارس كريستوفر نوردفيلت.