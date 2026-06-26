البلام: الرياض أعادت تشكيل المسرح الخليجي

أكد الممثل الكوميدي الكويتي حسن البلام أن الحراك المسرحي والثقافي الذي تشهده السعودية حاليًا يمثل نقطة تحول تاريخية في تشكيل مسيرة المسرح الخليجي، مشيرًا إلى أن العاصمة الرياض نجحت في إعادة رونق المسرح وتألقه بعد أعوام من التحديات التي واجهت هذا الفن العريق في المنطقة.

وقال لـ«الرياضية» البلام: «أستطيع أن أقول بكل ثقة إن الرياض أعادت للمسرح الخليجي هيبته ومكانته الطبيعية، وجعلت من حضور العروض المسرحية جزءًا من الثقافة الترفيهية والاجتماعية للأسرة السعودية والخليجية، فما نراه من إقبال جماهيري كبير على المسرحيات يؤكد أن الجمهور الخليجي لا يزال عاشقًا للمسرح عندما يجد العمل الجيد والتنظيم الاحترافي والإنتاج المميز».

وأضاف: «المسرح يُعرف بأنه أبو الفنون، واليوم عاد إلى مكانته الحقيقية بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به من الجهات المعنية في السعودية ولا شك أن ما تقدمه وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه وهيئة المسرح والفنون الأدائية، أسهم بشكل مباشر في إعادة الحياة إلى المسرح الخليجي ومنحه مساحة واسعة للنمو».