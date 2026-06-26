«هجولة».. سباق سيارات على مدرج مطار بنبان

ينظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجمعة، فعالية «هجولة» بمدينة الرياض، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة رياضة السيارات وتقديم تجارب ترفيهية آمنة لعشاق المركبات في السعودية.

وتنطلق الفعالية عند الساعة التاسعة مساءً وتستمر حتى الواحدة بعد منتصف الليل، على مدرج مطار بنبان متضمنةً عروضًا استعراضية ومحتوى تفاعليًا مرتبطًا بعالم السيارات، إلى جانب أنشطة ترفيهية تستهدف مختلف فئات المهتمين بهذه الرياضة.

وتُعد الهجولة، المعروفة بالتفحيط، من أبرز الممارسات المرتبطة بثقافة السيارات في السعودية، وتعتمد على تنفيذ حركات استعراضية تتطلب مهارات عالية في القيادة والتحكم بالمركبة، تشمل الانزلاق الجانبي بسرعات متفاوتة والدوران بزوايا متعددة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص الاتحاد على توفير بيئة آمنة ومنظمة لممارسة العروض الاستعراضية، بعيدًا عن الطرق العامة، ووفق أعلى معايير السلامة والتنظيم المعتمدة.

ويشارك في الحدث عدد من السائقين المحترفين الذين يقدمون عروضًا تستعرض مهاراتهم في التحكم والدقة، بما يعكس الجانب الاحترافي لهذا النوع من القيادة الاستعراضية.

وتستقطب الفعالية عشاق السيارات وصناع المحتوى ومجتمعات السيارات من مختلف مناطق السعودية، ضمن تجربة تفاعلية تسهم في إبراز ثقافة السيارات السعودية وتعزيز حضورها في أجواء تجمع بين الترفيه والتنظيم والمسؤولية.

وتُمثل فعالية «هجولة» منصة تجمع المهتمين بعالم السيارات، وتقدم نموذجًا حديثًا يجمع بين الشغف برياضة المحركات ومتطلبات السلامة والتنظيم في بيئة مخصصة لهذا النوع من الفعاليات.