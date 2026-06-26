المنشطات توقف كاندي 7 أعوام

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الخميس، إيقاف العداء الكيني كيبيووت كاندي، حامل الرقم القياسي العالمي السابق في سباق نصف الماراثون، 7 أعوام ​بسبب ارتكابه مخالفتين للوائح مكافحة المنشطات.

وكان الكيني صاحب الـ 30 عامًا، الحائز على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث، تعرض للوقف المؤقت في مارس 2025 لرفضه تقديم عينة، ثم وجهت إليه لاحقًا تهمة انتهاك إضافي تتمثل في التلاعب أو محاولة التلاعب بعملية مراقبة المنشطات.

وقال بريت كلوثير، رئيس وحدة نزاهة ألعاب ‌القوى، في ‌بيان «هذه الحالة تذكرنا بأنه لا يوجد ​رياضي ‌فوق ⁠القواعد ​في رياضة ⁠ألعاب القوى. فإذا رفض رياضي الخضوع لاختبار، فإن ذلك يعرض نزاهة الرياضة للخطر».

وأضاف: «تتمتع وحدة نزاهة ألعاب القوى بقدرات جنائية قوية، وسيحقق بشكل شامل في مثل هذه القضايا لضمان كشف الحقيقة».

وكانت عقوبة كاندي في البداية الإيقاف لمدة 8 أعوام مقسمة بالتساوي بين المخالفتين، لكنه حصل ⁠على تخفيف لمدة عام واحد بعد قبوله العقوبات ‌في وقت مبكر.

وأظهر تحليل وحدة نزاهة ألعاب القوى ⁠لسجلات هاتفه ⁠وسجلاته المالية وجود مكالمات ومدفوعات متعددة مرتبطة بممرضة، حيث تم رصد 11 تحويلًا خلال 12 شهرًا قبل الاختبار بعد التنسيق مع وكالة مكافحة المنشطات في كينيا.

وتبين لاحقًا أن التفسيرات الأولية التي قدمها كاندي لرفضه تقديم عينة كانت كاذبة، في حين أكدت السلطات الكينية أن الوثائق التي قدمها مزورة.