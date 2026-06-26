بعد 32 عامًا.. المونديال يكسر الرقم القياسي بـ 3.6 مليون متفرج

كسر الحضور الجماهير لمباريات كأس العالم 2026، الرقم القياسي المسجل في نسخة 1994، بتسجيل 3.6 مليون متفرج في ملاعب البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن الرقم القياسي سجل في مباراة مباراة ألمانيا أمام الإكوادور الخميس في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي، إذ عرضت الشاشات العملاقة الرقم القياسي الجديد وهو 3605357 وسط تصفيق صاخب. أما المباراة نفسها فحضرها 80.663 متفرج.

ومع بقاء 48 مباراة في كأس العالم، من المحتمل أن يصل إجمالي الحضور إلى ما يقارب ضعف الرقم القياسي المسجل عام 1994 بالولايات المتحدة في وقت كانت فيه البطولة تتضمن 52 مباراة فقط. وبلغ معدل إشغال الملاعب أكثر من 99 في المئة في المتوسط.

وقال فيكتور ماثيسون الخبير الاقتصادي في مجال الأعمال الرياضية في كلية هولي كروس، إن ارتفاع أسعار التذاكر الموثق جيدًا، إلى جانب قيود السفر التي فرضتها الإدارة الأمريكية منعت الكثيرين من الحضور لمتابعة البطولة، لكن كان هناك مشجعين مستعدين لشغل أماكنهم.

وقال دان راشر خبير الاقتصاد الرياضي في جامعة سان فرانسيسكو: «يرغب الأمريكيون في الحضور خلال اللحظات الحاسمة».