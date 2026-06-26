كيسيه.. سابع سفراء روشن في إقصائيات المونديال

ارتفع عدد لاعبي دوري روشن السعودي الذين ضمنوا التأهل إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 إلى سبعة أسماء بانضمام الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، فجر الجمعة، إلى القائمة.

وفازت كوت ديفوار بهدفين نظيفين على كوراساو في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، وحسمت بطاقة الوصيف خلف ألمانيا المتصدرة، وأمام الإكوادور التي انتزعت إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

وشارك كيسيه أساسيًا في المباراة، وخرج مستبدلًا بزميله جان ميشيل سيري، لاعب الوسط، في الدقيقة 77.

وخاض لاعب وسط الأهلي جميع مباريات كوت ديفوار الثلاث في المجموعة بصفة أساسية، وأكمل أول اثنتين حتى صافرة النهاية، وسجّل هدفًا أمام ألمانيا ضمن الجولة الثانية.

والتحق كيسيه بستة لاعبين من «روشن» ضمنوا الصعود إلى دور الـ 32 وهم المكسيكي خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، والفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الهلال، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق ذاته، ومواطنه مروان سعدان، مدافع الفتح، والبرازيلي روجر إيبانيز، مدافع الأهلي، وابن جلدته فابينيو، لاعب وسط الاتحاد.

ويغذي دوري روشن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم بـ 47 لاعبًا، من بينهم عناصر المنتخب السعودي، محتلًا المركز السادس ضمن ترتيب الدوريات الممثلة في البطولة، خلف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى مباشرةً.