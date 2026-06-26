الشهري: طوينا صفحة إسبانيا.. والحسم بيد اللاعبين

شدَّد صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على تجاوز «الصقور» آثار الخسارة الماضية أمام إسبانيا، وطيّهم صفحة المباراة، مع تركيزهم الكامل على مواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت، التي وصفها بالأهم في المشوار المونديالي.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام سبقت التدريب فجر الجمعة، أشار الشهري إلى وضع الجهاز الفني، قبل انطلاق كأس العالم، سيناريوهات مختلفة للتعامل مع جميع الاحتمالات، مؤكدًا جاهزية المنتخب بأفضل صورة، ودخول اللاعبين المباراة المقبلة بمعنويات مرتفعة واستعداد كامل.

ونوّه إلى تشديد المدرب اليوناني جورجيوس دونيس خلال المؤتمر الصحفي على أهمية التحلي بالشجاعة في مثل هذه المواجهات، مشيرًا إلى أهمية دور الجهاز الفني، إلا أن الكلمة الأخيرة تبقّي للاعبين، داخل أرض الملعب.

وعن الخسارة برباعية أمام إسبانيا، قال الشهري: «كانت مؤلمة بكل أمانة، لكن كان لدينا وقت كافٍ للتعامل معها، وأغلقنا تلك الصفحة، والآن تركيزنا بالكامل على المباراة المقبلة، وهدفنا تقديم المستوى الذي يرضي الجماهير وتحقيق النتيجة المطلوبة.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على الرأس الأخضر للتأهل ثانيًا، أو لقطع إحدى بطاقات العبور الثمانية المخصصة لأصحاب المركز الثالث.