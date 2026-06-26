كنو: الرأس الأخضر تعادل مع أقوى منتخبات العالم

أكّد محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، في ظل المستويات القوية التي قدمها المنافس أمام اثنين من أبرز منتخبات العالم.

وقال كنو خلال لقاء مع الصحافيين، فجر الجمعة، قبل بداية التدريبات: «منتخب الرأس الأخضر فريق صعب، وقدم مباراتين قويتين أمام اثنين من أقوى منتخبات العالم، وخرج منهما بتعادلين، ونعرف أننا أمام مواجهة تحتاج إلى تركيز كبير».

وأضاف: «سنعمل على تنفيذ جميع تعليمات المدرب داخل الملعب، سواء في استغلال نقاط ضعف المنافس أو تطبيق الجوانب الفنية المطلوبة، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث».

وعن قدرة الجيل الحالي على تكرار إنجاز التأهل إلى الأدوار الإقصائية مثل نظيره في نسخة 1994، قال كنو: «هذا الجيل يضم عناصر ذات جودة عالية، ونعمل على تطبيق متطلبات المدرب داخل الملعب، وبإذن الله نكون عند حسن الظن ونحقق ما يتطلع إليه الجميع».