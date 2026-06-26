العمري: جاهزون.. وعدد المدافعين ليس معيارا

أعلن عبد الإله العمري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اكتمال تحضيرات «الصقور» وجاهزيتهم لمواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت المقبل، مشيرًا إلى تطلع اللاعبين إلى الظهور بصورة ترضي الجماهير.

وفي لقاء مع الصحافيين، فجر الجمعة، قبل بداية التدريبات، نوّه العمري إلى عدم ارتباط قوة المنتخب بطريقة اللعب سواء بأربعة أو خمسة مدافعين، بل بالتنظيم الجماعي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مؤكدًا قدرة اللاعبين على التأقلم مع أي أسلوب يختاره المدرب.

وثمّن مدافع الأخضر الدعم المستمر الذي يحظى به المنتخب من وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية المعسكر، مبينًا دور هذا الدعم في منح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل مستوياتهم، فيما اختتم حديثه بتجديد السعي إلى إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز.