بـ 116 مليونا.. سيتي يحسم صفقة أندرسون

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق مع نوتنجهام فورست للتعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم إليوت أندرسون في صفقة قياسية بلغت 116 مليون جنيه إسترليني «153 مليون دولار».

وبموجب هذه الصفقة، التي كشفت عنها هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الخميس، سيصبح لاعب الوسط أندرسون، «23 عامًا» الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله الجناح جاك جريليش 2021 «100 مليون جنيه». كما تمثل هذه الصفقة الوضع نفسه لنوتنجهام فورست.

ويشارك أندرسون مع المنتخب الإنجليزي بكأس العالم، وبدأ أساسيًا في الفوز 4-2 على كرواتيا، والتعادل السلبي مع غانا. ومن المقرر أن يواجه متصدر المجموعة الـ 12 منتخب بنما في نيوجيرزي السبت.

وانضم أندرسون، خريج أكاديمية نيوكاسل يونايتد، إلى نوتنجهام مقابل 35 مليون جنيه في 2024. ومنذ ذلك الحين، خاض 92 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالها ستة أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

ويستعد سيتي، وصيف أرسنال بطل الدوري، لبدء حقبة جديدة تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، عقب رحيل الإسباني بيب جوارديولا بعد عقد حافل بالنجاحات.