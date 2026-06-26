بوبيستا: الأخضر منظم وخبير

وصف بيدرو ليتاو بريتو، الشهير بـ«بوبيستا»، مدرب منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، المنتخب السعودي بالمنظم والخبير في كأس العالم، مؤكدًا قدرة «الأخضر» على التحولات، وذلك عشية مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامن من بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال بوبيستا في مؤتمر صحافي فجر الجمعة: «المنتخب السعودي منافس صعب، ولكننا نعتمد على تنظيمنا، ولدينا الثقة في خطتنا، ونعلم أن المباراة ستكون صعبة، وسنحاول أن نلعب بقوة ونظهر قدراتنا».

وأضاف: «نواجه منافسًا يملك الحدة الفنية، فلاعبوهم تطوروا كثيرًا، ونعرف جودتهم، ونحاول أن نكون منظمين أمامهم، ونحاول تحليل كامل الأداء وليس الأفراد، ونحن نحترم المنتخب السعودي كثيرًا وكما أسلفت هو منتخب خبير، ونريد فرض أسلوبنا وواثقون من ذلك، من أجل التقدم إلى الدور المقبل».

وبشأن غياب عناصر أساسية أمام السعودية على غرار سيدني كابرال وتيلمو أركانجو للإصابة قال مدرب الرأس الأخضر: «لا نملك 11 لاعبًا فقط، كل لاعب في القائمة يستطيع أن يشارك في أي لحظة في المباراة، لذا لدينا الحلول».

وأضاف المدرب صاحب الـ56 عامًا: «لا إشراك اللاعبين لغرض المشاركة، فهدفنا هو تقديم ما هو أفضل للمجموعة بغض النظر عن الأفراد، علينا التفكير بالتأهل إلى الدور المقبل ونمنح شعبنا ما يأملونه».

وبدوره، أوضح بيكو لوبيز، لاعب الرأس الأخضر، أن عليهم كلاعبين احترام المنتخب السعودي، كما كان الأمر نفسه مع إسبانيا والأوروجواي، ونعلم أنه منافس صعب وخبير في البطولة وحضر هنا باستحقاق، ويجب علينا تقديم كل شيء داخل أرضية الملعب».

وقال: لدينا ثقة في أدائنا، وجئنا للتنافس، نعرف أننا الأقل ترشيحات، لكن الأمر هذا في صالحنا، وأعتقد أننا سنأتي لمواجهة السعودية بنفس الهدف، ونحاول أن نخرج من المباراة بأفضل نتيجة.

وأضاف: «يملك المنتخب السعودي جودة فردية عالية، كانوا أقوياء في الضغط، وعلينا الحذر من هذه الأمور».