العويس وتمبكتي.. مشاركة كاملة

شارك محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وزميله حسَّان تمبكتي، قلب الدفاع، منذ بداية الحصة التدريبية الختامية لـ «الصقور»، فجر الجمعة، قبل مواجهة الرأس الأخضر، فجر السبت، في الجولة الأخيرة من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

ورصدت «الرياضية» وجود العويس وتمبكتي ضمن المجموعة مع انطلاق التدريبات على ملعب «هيوستن داش آند دينامو» في مدينة هيوستن الأمريكية، خلافًا للحصة السابقة التي غابا عن الفترة المفتوحة منها لوسائل الإعلام، ومدتها ربع ساعةٍ، واكتفيا بأداء تمارينَ استرجاعيةٍ.

وخاض «الصقور» التدريبات بمتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وعبد العزيز المسعد، وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووفق ما تابعته «الرياضية»، انطلقت الحصة بتمارينَ لياقيةٍ، تلتها تدريباتٌ بالكرة في الجزء المفتوح للإعلاميين الممتد لربع ساعةٍ.

واستهل الأخضر مشواره في المجموعة بالتعادل 1ـ1 مع الأوروجواي، قبل الخسارة برباعيةٍ نظيفةٍ أمام إسبانيا ضمن الجولة الثانية.

ويحتاج إلى الفوز على الرأس الأخضر من أجل الصعود ثانيًا، أو لحجز إحدى بطاقات العبور الثمانية المخصَّصة لأصحاب المركز الثالث.