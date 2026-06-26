مارش: حاولت خداع السويسريين بألفونسو

كشف جيسي مارش، مدرب المنتخب الكندي الأول لكرة القدم، عن عدم جاهزية ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر، خلال المباراة الأخيرة أمام سويسرا، الأربعاء، ضمن دور المجموعات لكأس العالم 2026، بخلاف ما أعلنه في مؤتمرٍ صحافي.

وخسرت كندا 1ـ2 أمام سويسرا في مباراةٍ كانت بحاجة إلى التعادل فيها لخوض مواجهتها ضمن دور الـ 32 في فانكوفر بدلًا من لوس أنجليس في أمريكا.

وكان مشجعو كندا يتساءلون متى سيشارك نجم بايرن ميونيخ الألماني من مقاعد البدلاء لينقذهم، لكن تبيَّن أنه، وخلافًا للتصريحات العلنية للمدرب، لم يكن لائقًا للعب، إذ أوضح الأخير قبل المباراة بأقل من 24 ساعةً، أن اللاعب، البالغ 25 عامًا، تعافى من إصابةٍ في عضلات الفخذ الخلفية، وبات جاهزًا للعب أمام سويسرا.

وقال مارش للصحافيين، الخميس: لأكون صادقًا، لم يكن ألفونسو جاهزًا بعد، لذا كنت أستخدمه قليلًا لخداع منافسيه. مع ذلك، سيكون حاضرًا للمباراة المقبلة.

وكان المنتخب الكندي استهل مشواره بالمجموعة الثانية في كأس العالم بالتعادل 1ـ1 مع البوسنة في تورونتو، ثم توجَّه غربًا إلى فانكوفر حيث صنع ديفيز اسمه مع فريق فانكوفر وايتكابس قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

والتزم منتخب كندا الصمت بشأن عودة اللاعب من الإصابة، إذ ذكر في البداية أنه يخضع لبروتوكولٍ للعودة إلى اللعب، ثم امتنع عن تقديم أي تحديثاتٍ حول تطور حالته حتى أعلن مارش أنه أصبح لائقًا قبل الفوز 6ـ0 على قطر.

ويتمتع ديفيز بأفضليةٍ كبيرةٍ على باقي أعضاء المنتخب بفضل قدرته على السيطرة على مركز الجناح، كما أنه مفيدٌ في خط الوسط، لكن فكرة أنه كان من المحتمل أن تُغيِّر سويسرا خطتها بناءً على احتمال مشاركته، هي مستبعدةٌ بشكلٍ كبيرٍ.

وقال مراد ياكين، مدرب سويسرا، للصحافيين: بالطبع، راقبنا ديفيز خلال هذه البطولة، لكننا لم نستعد لمواجهة لاعبين بعينهم فقط. في الوقت الجاري، نحن نكتفي بالرد على ما يحدث على أرض الملعب.

وبعد فوز سويسرا بصدارة المجموعة، ستخوض دور الـ 32 في فانكوفر، كما ستبقى بالمدينة نفسها لخوض دور الـ 16 في حال فوزها، بينما يتَّجه مارش ولاعبوه جنوبًا إلى لوس أنجليس لمواجهة جنوب إفريقيا.

وتحدَّث مارش إلى الصحافة مرَّةً أخرى، الخميس، في معسكر المنتخب، وبعد أن أكد أنه لا يندم على محاولته الحصول على ميزةٍ على السويسريين من خلال تضليلهم، سُئِل عما إذا كان ديفيز سيلعب في مباراة دور الـ 32، فقال: نعم، لن يعتبر أحدٌ ذلك سوى مبالغةٍ، لكنه سيلعب.