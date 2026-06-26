اليابان والسويد تتعادلان وتحلّقان إلى الـ 32

حجز المنتخب الياباني الأول لكرة القدم ونظيره السويدي مقعدهما في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بتعادلهما 1ـ1، فجر الجمعة، على ملعب "إيه تي أند تي" بأرلينجتون قرب دالاس في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وتقدَّمت اليابان عبر دايزن مايدا في الدقيقة 56، وأدرك أنتوني إيلانجا التعادل للسويد "62".

وحجز المنتخب الياباني بطاقة التأهل بحلوله ثانيًا في المجموعة السادسة برصيد خمس نقاطٍ، خلف هولندا، صاحبة المركز الأول، بسبع نقاطٍ، التي تخطَّت تونس، متذيلة الترتيب دون نقاطٍ، 3ـ1.

في المقابل، حجزت السويد مقعدها في الأدوار الإقصائية بحلولها ثالثةً في المجموعة برصيد أربع نقاطٍ، لكنْ فارق أهدافها "سجَّلت 7 وتلقَّت 7" أمَّن لها العبور رسميًّا بوصفها أحد أفضل ثمانية منتخباتٍ تحتلُّ المركز الثالث، وهو ما لن يتغيَّر بغضِّ النظر عما ستؤول إليه بقية مباريات الجولة الثالثة.