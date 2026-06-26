9 تغييرات على تشكيلتي أستراليا والباراجواي

استدعى المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، نيستوري إيرانكوندا في إطار ستة تغييرات طرأت على تشكيلته للمباراة الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم ضد الباراجواي، التي ستخوض المواجهة بدون ميجيل ألميرون الموقوف.

يتساوى الفريقان في عدد النقاط ويتنافسان على المركز الثاني في المجموعة، حيث تأهلت الولايات المتحدة بالفعل إلى الدور التالي بصفتها متصدرة المجموعة، بينما خرجت تركيا من البطولة.

وأجرى توني بوبوفيتش مدرب منتخب أستراليا تغييرات جذرية في خط الهجوم، حيث استبعد محمد توري ونيشان فيلوبيلاي وأشرك إيرانكوندا وكريستيان فولباتو. ويغيب جيكوب إيتاليانو وماثيو ليكي بسبب الإصابة.

وفي الجانب الآخر يشارك خوليو إنسيسو لاعب ستراسبورج في هجوم الباراجواي للمباراة الثالثة له في البطولة. كما ينضم المهاجم جابرييل أفالوس إلى التشكيلة بدلًا من إيسيدرو بيتا، ضمن ثلاثة تغييرات أجراها المدرب جوستافو ألفارو.