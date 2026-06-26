إيميرس: تعليقات شفاينشتايجر عنصرية.. والكرة الإفريقية ممتعة

وصف إيميرس فاي، مدرب المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، تعليقات الألماني باستيان شفاينشتايجر، الفائز بكأس العالم من قبل، بأنها عنصريةٌ، إذ قال: إن كرة القدم الإفريقية "غير منضبطةٍ"، و"خارجةٌ عن الأساليب التقليدية".

ويعمل شفاينشتايجر محلِّلًا في كأس العالم لصالح شبكة "إيه آر دي" الألمانية، وفي الأسبوع الماضي، وقبل فوز ألمانيا على كوت ديفوار في مباراتهما الثانية ضمن ‌المجموعة الخامسة ‌في تورونتو، ذكر أن ألمانيا في حاجةٍ ‌إلى ⁠أن تكون مستعدَّةً لأن ⁠تكون المباراة غير متوقَّعةٍ في بعض الأحيان.

وبيَّن أن منتخب كوت ديفوار يلعب كرة القدم الإفريقية، التي وصفها بأنها "خارجةٌ عن الأساليب التقليدية أحيانًا، وغير منضبطةٍ بعض الشيء، وأقل ميلًا للطابع الخططي".

ولم يتسنَّ الاتصال بشفاينشتايجر على الفور للحصول على تعليقٍ ⁠عبر ممثليه، أو من خلال الشبكة التي يُحلِّل لصالحها، الخميس.

وعندما ‌سُئِلَ عن رد ‌فعله بعد فوز كوت ديفوار على كوراساو، الخميس، لتحتل المركز الثاني خلف ألمانيا، وتتأهل ‌إلى دور الـ 32 في كأس العالم، ذكر فاي أنه يشعر بخيبة أملٍ من تعليقات شفاينشتايجر، وقال: "عندما تعرف كرة القدم بالطريقة التي يعرفها هو من الغريب ‌أن يتحدَّث بهذه الطريقة. هذا يمكن تسميته حديثًا عنصريًّا إذا أردنا تسمية ⁠الأشياء ⁠بمسمياتها، لكن هذا هو الواقع. نحن نعيش اليوم في عالمٍ يتمتع فيه الجميع بحرية التعبير عن آرائهم".

وتابع: "لا يمكنني تغيير وجهة نظره، وتغيير طريقة حديثه، لكن كل ما يمكنني فعله، أن أُظهِر على أرض الملعب أن كرة القدم الإفريقية لا تقتصر فقط على القوة البدنية، فنحن أيضًا نتمتع بمهاراتٍ فنيةٍ عاليةٍ، ونضع خططًا ممتازة أيضًا".

ولم يرد شفاينشتايجر علنًا على ردود الفعل الغاضبة التي أثارتها تعليقاته حول أسلوب لعب كوت ديفوار، وفقًا لتقاريرَ إعلامية.