بيلسا: أحلامنا معلّقة بخيط رفيع

وصف الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب المنتخب الأوروجوياني الأول لكرة القدم، المباراة أمام إسبانيا، فجر السبت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة في كأس العالم 2026 بـ "مباراةٍ نهائيةٍ" لحسم التأهل إلى دور الـ 32 .

وذكر المدرب أنهم لن يتغاضوا عن ‌أي تفاصيلَ في المواجهة، التي ‌تُلعَب ⁠في وادي الحجارة، ⁠بعد أن ترك التعادلان أمام السعودية والرأس الأخضر آمالهم في بلوغ مرحلة خروج المغلوب معلَّقةً بخيطٍ رفيعٍ.

وقال بيلسا: "نتعامل ‌مع مباراة إسبانيا وكأنَّها مباراةٌ ‌نهائيةٌ، ويتعيَّن علينا إظهار الحيوية والمبادرة فيها، هذا مع أهمية حرمان المنافس من السيطرة على الكرة. لن نتراجع خلف الكرة".

وأضاف: "أفضل ⁠طرق ⁠الدفاع التأكُّد من أن المنافس لا يحتفظ بالكرة فترةً طويلةً. إسبانيا تقدم كرةَ قدمٍ رائعةً تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، كذلك علينا إيجاد طريقةٍ لتقييد حركة لامين يامال، فهو لاعبٌ قادرٌ على تغيير توازن المباراة. أنا لا أقول شيئًا جديدًا، هو لاعبٌ يزعزع الاستقرار، وحاسم".