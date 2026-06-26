رينارد: مستقبلي غامض.. ولم أندم على مهمة تونس

أبقى هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات بشأن مستقبله بعد الخسارة 1ـ3 أمام هولندا، فجر الجمعة.

وذكر الفرنسي، أن الاتحاد التونسي سيراجع خياراته بعد صفقةٍ قصيرة الأجل، أُسنِدَت له من خلالها مهمة تدريب "نسور قرطاج" ‌خلفًا لصبري لموشي.

وتولَّى رينارد قيادة المنتخب التونسي ⁠بعد الهزيمة الثقيلة 1ـ5 أمام السويد في المباراة الأولى بكأس العالم، لكنَّه لم يتمكَّن من تصحيح مساره في البطولة، لتخسر تونس 0ـ4 أمام اليابان، وتسقط في ‌المباراة الثالثة أمام هولندا.

وقال المدرب: "استدعاني ‌الاتحاد التونسي لمهمةٍ قصيرةٍ للغاية، ولم ‌تكن كافيةً، لكن شكرًا لهم على اختياري".

وأشار الفرنسي، البالغ 57 عامًا، إلى ضبابية الرؤية ‌بشأن مستقبله، وحثَّ صنَّاع القرار على التحلِّي بالصبر بعد ⁠خروج المنتخب ⁠المبكِّر بالقول: "سيعود الجميع إلى ديارهم، وسنرى كيف سيكون المستقبل. يحتاج الاتحاد التونسي إلى الجلوس، وتحليل كل شيء. من المهم أخذ بعض الوقت، لأن اتخاذ القرار بسرعةٍ لا يكون الأفضل في بعض الأحيان".

وأكد رينارد أنه لم يندم على تولي المنصب، مبينًا أن لاعبيه استطاعوا التأقلم سريعًا على الرغم من الظروف الصعبة.